Fifa define novo formato do Mundial de Clubes com Palmeiras e Flamengo garantidos

14/03/2023 | 16:15



A Fifa aprovou nesta segunda-feira, por unanimidade, o formato do novo do Mundial de Clubes, que será disputado a partir de 2025. O torneio conta com 32 times e, nesta primeira edição, irá contemplar as equipes campeãs nas temporadas terminadas entre 2021 e 2024. Palmeiras e o Flamengo, campeões da Copa Libertadores em 2021 e 2022, respectivamente, estão garantidos no torneio. A participação de ambas as equipes deve ser confirmada oficialmente nos próximos dias.

Seguindo o que é aplicado na Copa do Mundo, a Conmebol e a Uefa serão as federações com o maior número de vagas. Assim, Chelsea e Real Madrid, campeões da Liga dos Campeões em 2021 e 2022 também estão garantidos. A tendência é que as demais vagas sejam preenchidas de acordo com os rankings de cada federação.

"Para confederações com mais de quatro vagas: acesso para os campeões das quatro edições anteriores da principal competição de clubes da confederação e equipes adicionais a serem determinadas por um ranking de clubes com base no mesmo período de quatro anos", disse a Fifa, em comunicado.

Ainda de acordo com a Fifa, para confederações com direito até quatro vagas, elas serão distribuídas para os campeões das quatro edições anteriores da principal competição de clubes da entidade. Para as federações com direito a apenas a participação de um clube, o acesso ao torneio será concedido à equipe mais bem classificada entre os campeões da principal competição de clubes no quadriênio. A vaga para o clube do país anfitrião será determinada posteriormente.

Mais cedo, a Fifa aprovou novo formato para a próxima Copa do Mundo com 48 seleções. A alteração passa a valer a partir da edição de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá simultaneamente. A primeira etapa da competição terá 12 grupos de quatro seleções cada. Na fase seguinte, se inicia um mata-mata com 32 seleções. Desta maneiras, o país campeão disputará oito partidas, uma mais do que no formato anterior.