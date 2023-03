Santo André abre inscrições para intervenções culturais no Festival de Inverno de Paranapiacaba

Da Redação



14/03/2023



A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Cultura e do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC), abriu convocatória para seleção de propostas de intervenções culturais durante o Festival de Inverno de Paranapiacaba 2023, que será realizado nos dias 22, 23, 29 e 30 de julho. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente na plataforma digital CulturAZ até as 23h59 do dia 10 de abril de 2023.

A convocatória visa selecionar propostas de intervenções culturais apresentadas por agentes culturais, artistas, grupos culturais e artísticos, coletivos de cultura representados por pessoas jurídicas nos termos da Lei Federal 8.666/93, para realizarem intervenções artístico-culturais. As propostas deverão estimular e fomentar a diversidade da cultura, nas suas expressões populares, urbanas e tradicionais.

Entre as diretrizes que nortearão a programação do tradicional evento realizado na vila ferroviária andreense destacam-se a valorização do conhecimento acerca da memória e dos símbolos da cultura local e a celebração da história de Paranapiacaba, de seus personagens, de seu arcabouço artístico-cultural e de seu patrimônio material e imaterial, além da promoção do diálogo entre as intervenções artísticas e o patrimônio material e imaterial local. Outros pontos importantes são a priorização da ocupação dos espaços livres e edificações da Vila e a potencialização do uso da estruturas existentes e dos elementos próprios da cultual local, bem como promoção da interação do público com a intervenção artística e com o patrimônio, de forma que a programação seja menos contemplativa e traga o visitante para uma relação mais ativa.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail secult.santoandre@santoandre.sp.gov.br.