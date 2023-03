'BBB 23': Sarah Aline analisa atitudes de racismo estrutural entre os brothers

14/03/2023 | 15:55



Na madrugada desta terça-feira, 14, após mais um Jogo da Discórdia, o BBB 23 trouxe mais brigas e troca de alfinetadas. Ricardo outra vez foi alvo do Quarto Deserto durante a brincadeira e ele e os ex-aliados discutiram bastante durante a noite.

Alface foi novamente chamado de "reativo", "raivoso", "machista" e outros xingamentos por parte do grupo, o que incomodou bastante Sarah Aline.

Durante uma conversa com Gabriel e Marvvila, a psicóloga falou como essas atitudes dos brothers a incomodam. "Eu fico muito pensando aqui nas reações do game? Eu acho que entram nessa parte do racismo estrutural. Eu tô mais engolindo do que tentando encarar que isso é realmente tão latente quanto é. Eu acho que é pela estrutura do jogo, mas é uma coisa que tem me deixado muito incomodada. Principalmente na visualização da agressividade quanto às pessoas pretas."

Ela ainda continuou, "pessoas podem ser reativas, pessoas podem ter raiva, podem ser agressivas, mas eu já começava a sentir isso muito antes na postura como elas viam o Fredão (Fred Nicácio)".