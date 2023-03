Atacante se despede do São Bernardo FC e não joga a Taça Independência

Pedro Lopes



14/03/2023 | 15:44



Chegou ao fim a passagem de Chrystian Barletta pelo São Bernardo FC. Destaque da boa campanha da equipe no Campeonato Paulista, o atacante foi negociado oficialmente com o Corinthians por R$ 6 milhões, com o Timão adquirindo 50% dos direitos econômicos do atleta, e seu valor sendo pago de forma parcelada, de acordo com o portal “Goal”.

Barletta chegou ao São Bernardo FC vindo do Joinville (SC) em janeiro de 2022, mas foi repassado para Chapecoense (SC), por empréstimo até o fim do ano passado. Este ano retornou ao São Bernardo FC e assumiu a posição de titular da equipe comandada por Márcio Zanardi, sendo um dos principais destaques do time no Paulistão.

Com a negociação finalizada, Chrystian não enfrenta a Inter de Limeira nesta quinta-feira (16) pelas semifinais da Taça Independência, e se despede do Tigre com 13 jogos, quatro gols e três assistências.

Lucas Andrino, CEO do clube, agradeceu e destacou o profissionalismo do jogador. “Agradecemos ao Chrystian por toda a dedicação e empenho pelo São Bernardo. Durante todo o processo ele demonstrou profissionalismo e colaborou com a nossa campanha neste Paulistão. Desejamos muito sucesso a ele na sequência”, disse.