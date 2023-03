Kate Middleton surge com broche de dois milhões de reais, no Dia de CommonWealth

14/03/2023 | 14:10



No primeiro evento que comemora o Dia de CommonWealth, grupo que conta com todas as ex-colônias do Império Britânico, Kate Middleton usou uma joia diferenciada. A atual Princesa de Gales participou da celebração na Abadia de Westminster, em Londres.

Ao chegar junto com Príncipe William, a nobre chamou a atenção do público ao escolher um conjunto de joias especiais da ex-Princesas de Gales. Kate estava usando um broche que foi presente das Damas de Gales do Norte para Alexandra da Dinamarca, quando ela se casou com o Príncipe de Gales. Depois disso o objetivo foi utilizado por todas as mulheres que ocuparam o cargo, e ele conta com o desenho de penas e o brasão do título agora usado por seu marido, além de pedras que relembram as cores da bandeira de Gales.

Em entrevista ao Page Six, o joalheiro Maxwell Stone revelou a importância do broche para a monarquia e o valor estimado do objeto, que passa de 400 mil libras, aproximadamente dois milhões de reais. Para combinar com o pingente, Kate escolheu usar um par de brincos de safiras e diamantes, que eram da coleção pessoal de Lady Di.

- Atado à história, o broche de penas do Príncipe de Gales é uma peça incrivelmente interessante que remonta a 1863, quando o rei Eduardo VII se casou com a princesa Alexandra da Dinamarca.

Primeiro discurso de Rei Charles III no CommonWealth

Na última segunda-feira, dia 13, Rei Charles III participou de seu primeiro Dia de CommonWealth como o monarca do Reino Unido. No discurso ele relembrou sua mãe, a Rainha Elizabeth II. Junto com Charles, estavam no evento a Rainha Consorte Camilla Parker Bowles e o casal Kate e William. O grupo marcou presença na tradicional cerimônia maori, em frente à Abadia de Westminster.

- Tiro grande força de seu exemplo, juntamente com tudo o que aprendi com as pessoas extraordinárias que conheci, em toda a Comunidade, ao longo de tantos anos. A Commonwealth tem sido uma constante em minha vida, mas sua diversidade continua a me surpreender e me inspirar.