Após beijo em show, Maiara fala sobre relacionamento com Fernando Zor: A gente se dá superbem

14/03/2023 | 14:10



Depois do beijão no show no navio do Luan Santana, Maiara comentou sobre seu relacionamento com Fernando Zor em entrevista para o Fofocalizando, do SBT. O casal não esconde que está dando uma nova chance ao amor, mesmo depois de muitas idas e vindas no namoro.

A gente se dá superbem, tem uma afinidade há anos. E tudo aquilo que vocês já sabem, disse a sertaneja, que ainda confirmou que não foi uma coincidência a presença de Zor no show.

Dá ultima vez que se separaram, em setembro de 2022, os dois estavam noivos. Com a volta do casal, no entanto, eles ainda não deixaram claro se irão retomar de onde pararam ou se pretendem levar as coisas mais devagar dessa vez.

Os rumores de uma possível volta do casal se intensificaram no Dia da Mulheres, no último dia 8 de março. Na ocasião, Fernando usou as redes sociais para compartilhar cliques das mulheres de sua vida e incluiu Maiara na publicação.