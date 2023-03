Tony Ramos interpreta produtor rural na nova novela das nove da TV Globo

14/03/2023 | 13:11



Tony Ramos estará na próxima novela das nove da TV Globo - Terra e Paixão. A trama irá substituir a obra de Gloria Perez, Travessia, que ainda não conseguiu cativar o público. Nesta terça-feira, dia 14, a emissora compartilhou a primeira imagem do ator já caracterizado para o personagem.

Segundo informações da Globo, Tony irá viver um produtor rural de grande influência. Sua personalidade não será nada fácil de lidar, pelo visto, já que ele se mostrará bastante autoritário e crítico. Além disso, Antônio La Selva, nome do personagem, será casado com Irene (Glória Pires), com quem tem dois filhos - Daniel e Petra.

A colunista Patrícia Kogut chegou a noticiar que a novela irá trazer um romance entre duas mulheres, personagens de Renata Gaspar e Camila Damião. A personagem Mara, vivida por Gaspar, estará em um relacionamento com um homem agressivo quando se apaixonará pela jovem e bela Menah (Camila).

A história do autor Walcyr Carrasco começará a ser contada em maio e conta ainda com Lourinelson Vladimir, Bárbara Reis, Agatha Moreira e outros grandes nomes.