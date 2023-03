Rafa Kalimann teria desistido de mansão para evitar encontrar com José Loreto na vizinhança

14/03/2023 | 13:11



Nada de política da boa vizinhança entre José Loreto e Rafa Kalimann! Segundo informações veiculadas pelo jornal Extra, a ex-BBB teria desistido de comprar uma mansão no Rio de Janeiro avaliada em nove milhões de reais.

Acontece que influenciadora estava há alguns meses negociando o imóvel que fica localizado na Zona Oeste de Itanhangá, próximo a casa do ator, porém com o rompimento entre eles que rolou em janeiro de 2023, Rafa decidiu abrir mão da nova aquisição.

Ainda segundo o jornal, agora a influenciadora está procurando uma casa de luxo em outra região, bem longe do ex-namorado, já que ela está com um novo affair. Rafa estaria supostamente saindo com o empresário Antonio Bernardo Palhares, os dois foram fotografados aos beijos durante um passeio na cidade litorânea.

Assim que as fotos do flagra começaram a circular na web, Loreto deixou de seguir a ex-namorada nas redes sociais. Vixe, será que o término não foi tão fácil assim?