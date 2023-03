Preta Gil posta cliques com Ivete Sangalo, Carolina Dieckmann e mais amigos para agradecer carinho recebido durante tratamento de câncer

14/03/2023 | 13:11



Na manhã desta terça-feira, dia 14, Preta Gil abriu um álbum de fotos no Instagram para agradecer o carinho recebido de amigos enquanto realiza o tratamento de câncer intestino. A cantora sempre usa as redes sociais para compartilhar a sua jornada com os fãs.

Em uma publicação, a artista exibiu diversos registros em que aparece ao lado de amigos famosos que não deixaram de ficar do seu lado durante o momento difícil. Dentre eles estão Ivete Sangalo, Carolina Dieckmann, Fernanda Paes Leme, Léo Fuchs e Gominho. Na legenda, a famosa escreveu:

Dump da amizade. Tê-los ao meu lado me toca de uma forma muito profunda, por isso decidi mostrar um pouco desse colo! É um carinho que não cessa, que vai lá no fundo do meu coração e que quando não estou bem, são eles quem me abraçam, me dão força e me seguram!

Preta ainda adicionou que os cliques não foram suficientes para incluir todos que a apoiaram:

Aqui tem só uma partezinha dos amigos que chegam a todo momento, mas quero que saibam que eu nunca vou parar de agradecer todos!!! Obrigada pelo cuidado, por estarem e por serem!!! Vocês fazem a diferença na minha vida, meus amigos amados!!!