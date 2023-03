Em meio a rumores de romance, Isis Valverde e Marcus Buaiz trocam emojis de coração nas redes sociais

14/03/2023 | 12:11



Assumidos? Isis Valverde e Marcus Buaiz ainda não confirmaram o relacionamento, mas já estão trocando comentários fofos nas redes sociais. Recentemente, a atriz usou um emoji de coração para mostrar para o suposto amado que tinha visto sua última publicação no Feed do Instagram.

Na imagem, Buaiz aparece mostrando o look que usou na festa de aniversário de Thiaguinho. Rapidamente, o ex de Wanessa respondeu o comentário fofo da atriz com um outro coração vermelho. Eita!

Nem precisamos dizer que os internautas foram à loucura com essa interação entre eles, né? Logo abaixo, muitas pessoas escreveram mensagens dizendo estarem na torcida pelo casal.

Linda! Se realmente você e o Marcus estão juntos, desejo muitas bênçãos, escreveu uma seguidora.

Casal mil, elogiou outra.

Vale lembrar que, segundo o jornal Extra, o casal esteve em uma viagem romântica por Paris, na França. Eles foram vistos juntos em um jantar e depois em uma loja de vinhos. Isis terminou recentemente seu casamento com André Resende em marco de 2022, enquanto Marcus finalizou sua relação com Wanessa Camargo em agosto do mesmo ano.