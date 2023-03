Poses e ações de Nicole Kidman no tapete vermelho do Oscar 2023 chamam atenção: Bêbada antes mesmo da premiação

14/03/2023 | 12:10



O que rolou? Nicole Kidman compareceu ao Oscar 2023 e chamou atenção no tapete vermelho - mas não foi por causa do look! A atriz de 55 anos de idade usou um vestido preto de manga única e fenda alta enquanto exibia os longos cabelos soltos. Na hora de posar para as fotos, internautas ressaltaram as ações erráticas e poses pouco usuais da atriz.

Na maioria dos cliques dos fotógrafos, Nicole manteve o rosto um baixo e apostou em poses diferentes das geralmente usadas por outros artistas no momento pré-cerimônia. Ao mesmo tempo em que arrancou muitos elogios na web por conta de seu visual, a artista também foi alvo de comentários questionando se estava bêbada.

Nicole Kidman bêbada antes mesmo da premiação.

Amo a energia de bêbada da Nicole Kidman, eu seria tão amiga da diva.

Internautas ainda compartilharam um vídeo de Kidman durante uma entrevista no evento e comentaram:

Por que a Nicole Kidman parece que está sempre bêbada?