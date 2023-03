Produtor do Oscar 2023 revela motivo de look simples e falta de maquiagem de Lady Gaga

14/03/2023 | 11:10



Lady Gaga surpreendeu os fãs ao subir no palco do Oscar 2023 usando um look super básico e nenhuma maquiagem para cantar Hold My Hand, trilha sonora do filme Top Gun: Maverick. Acontece que a cantora se diferenciou das outras atrações da noite e deixou uma pulga atrás da orelha de todos pela escolha apesar de ter chego usando um vestido Versace com transparências.

Para o produtor Glen Weiss, a artista tomou a decisão de se livrar da maquiagem e toda a produção para se sentir mais autêntica ao apresentar a música.

- Ela foi muito apropriada sobre o fato de que esta é uma música significativa para ela e queria realmente despojá-la e fazê-la não como uma performance de Oscar, mas como ela, contou o showrunner à revista People. - E é exatamente o que tentamos capturar.

Vale lembrar que Gaga estava na lista de artistas que não marcariam presença no evento por causa da agenda apertada. A cantora está atualmente gravando cenas para o filme Coringa: Folie à Deux, continuação de Coringa, mas decidiu participar do evento horas antes de tudo começar.

Nas redes sociais, os internautas não perderam a oportunidade de opinaram sobre o look e os lábios rachados de Gaga ao subir no palco.

Não tem desculpas para esses lábios cortados durante uma cerimônia do Oscar.

Sério que ela não passou um hidratante labial antes de subir ao palco.

Finalmente um ser humano de verdade nessa festa.

Me senti representada pela Lady Gaga! E também lembrei que preciso hidratar meus lábios!