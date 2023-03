Esposa de Jimmy Kimmel, produtora do Oscar, revela que piadas mais duras sobre Will Smith foram cortadas

14/03/2023 | 11:10



Acompanhou a cerimônia do Oscar 2023 e achou que Jimmy Kimmel pegou pesado demais com Will Smith? Pois bem, segundo Molly McNearney, esposa do apresentador e produtora executiva da premiação, as piadas mais pesadas foram cortadas do roteiro. Eita!

Em entrevista para revista People, ela declarou:

- Não queríamos fazer deste ano tudo sobre o ano passado. Não sei dizer quantas piadas de Will Smith tivemos e depois nos livramos. Achamos que apenas o melhor para aquela sala conseguiu. Certamente houve algumas que foram mais difíceis, mas não achamos que era nosso lugar para faça isso. Deve ser Chris Rock, não nós.

Apesar disso, a ideia nunca foi não citar a situação:

- Gostamos muito da ideia de tirar sarro da reação a isso no ano passado. Acho que ainda estamos um pouco chocados com a forma como isso aconteceu e como, depois de assistir a essa violência, todos tiveram que assistir a um discurso de aceitação.

Como você já deve saber, em 2022, Chris Rock fez uma piada em relação a queda de cabelo de Jada Pinkett Smith e acabou levando um tapa de Will enquanto ainda estava no palco. A situação fez com que Smith fosse proibido de comparecer a eventos da academia por dez anos.