Ex-BBB Key Alves embarca rumo ao México para fazer intercâmbio em versão gringa do reality

14/03/2023 | 11:10



Arriba! Key Alves já está mais do que pronta para encarar uma nova aventura. A ex-BBB foi escolhida por Boninho para fazer o intercâmbio entre realities e participar do La Casa de Los Famoso, no México. Nesta terça-feira, dia 14, a jogadora de vôlei mostrou nas redes sociais que está no aeroporto e quase chegando no país latino.

- México, estou chegando... Arriba! Eu estou muito feliz que eu estou indo para o México. O melhor é o povo parando aqui no aeroporto e falando para eu arrasar, pois eu vou hablar tudo o que não hablei aqui, disse nos Stories.

Nos vídeos, enquanto esperava na sala vip para pegar o avião, Key ainda brincou que nunca viu tantos dólares em sua pasta e completou:

- Não sei falar em espanhol, mas sei tomar tequila.

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB, não deixou de celebrar com a sister:

Viva! Boa viagem, escreveu.

E Alves respondeu:

Tadeu, estou vivendo. Obrigada por tudo.

A ex-participante Marilia Miranda também comentou:

Brilha, amiga. Deus te abençoe nesse nova aventura. Estaremos aqui torcendo muito por você e te assistindo.

Lá no México, a fofoca de que Key está prestes a chegar já está rolando solta. O apresentador Yordi Rosado contou durante a exibição do reality:

- Um participante do Big Brother Brasil vai entrar nesta casa. E um participante desta casa vai sair. Um de vocês que ainda estão aí irá para o Brasil. Vamos fazer um intercâmbio com esses participantes, em uma aventura inédita que vamos viver.