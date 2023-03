Khloé Kardashian comemora aniversário de Tristan Thompson e mostra rosto do caçula pela primeira vez

14/03/2023 | 10:10



Khloé Kardashian compartilhou na última segunda-feira, dia 13, uma homenagem de aniversário ex-parceiro Tristan Thompson. A empresária celebrou a chegada dos 32 anos de idade do jogador de basquete e aproveitou a oportunidade para mostrar o rostinho do filho caçula, que nasceu por meio de barrida de aluguel, pela primeira vez nas redes sociais.

No Instagram, a Kardashian selecionou suas fotos favoritas de Thompson com os filhos e se declarou:

Você é o melhor pai, irmão e tio. Seu amor, atenção, danças bobas, abraços, passeios de carro, rituais na hora de dormir e a forma como você se apresenta para eles. Todas essas coisas a cima significam mais do que você jamais saberá para a sua família.

Na primeira foto, Tristan apareceu com os três filhos. True, de cinco anos de idade, e o bebê de quase cinco meses de vida, ambos do antigo namoro com Khloé. E Prince Oliver, de seis anos de idade, fruto do antigo relacionamento do jogador de basquete com Jordan Craig.

Meu desejo de aniversário para você é que você continue almejando mudanças, cura e transformação. Seja forte, gentil, paciente e livre. Continue fazendo sua alma e sua mãe orgulhosos.

A mãe da empresária também aproveitou o momento para publicar uma homenagem a Thompson nos Stories no Instagram. Kris Jenner usou uma foto em que aparece ao lado do jogador de basquete e escreveu:

Feliz aniversário, Tristan! Eu sei que esse ano tem sido muito difícil, mas você parece conseguir encontrar positividade e luz no meio da tristeza.