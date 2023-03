Taxas futuras de juros acompanham yields dos Treasuries e se ajustam para cima

14/03/2023 | 09:23



O avanço dos retornos dos Treasuries influencia a correção para cima dos juros futuros na manhã desta terça-feira, 14, de agenda local sem indicadores. As atenções ficam no leilão do Tesouro de NTN-B e LFT (11h00) e no arcabouço fiscal, cuja apresentação da proposta foi feita neste período da manhã pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Haddad deve levar o texto para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao longo da semana.

Às 9h10, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 12,50%, de 12,45% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 ia para 12,20%, de 12,16%, e o para janeiro de 2024 marcava 13,04%, de 13,99%. Na ponta mais longa, o DI para janeiro de 2029 avançava 12,89%, de 12,84%.