Simone Mendes diverte web ao reagir a radialista cochilando durante entrevista

14/03/2023 | 09:11



Não perdeu a piada! Simone Mendes é cheia das brincadeiras e seus fãs já sabem muito bem disso. Na última segunda-feira, dia 13, não foi nada diferente durante uma entrevista onde a cantora estava divulgando seu novo DVD e a turnê Cintilante.

Acontece que durante o programa de rádio Turma da Massa, Chicão tirou um pequeno cochilo enquanto a irmã de Simaria falava sobre os novos projetos. O momento foi bem rápido e pegou Simone desprevenida:

- Dormiu, comentou a cantora arrancando risada de todos no estúdio.

Vale lembrar que Simone está viajando por todo o Brasil, divulgando a primeira turnê solo desde que terminou a dupla sertaneja com Simaria. Durante o bate-papo, a artista contou que manteve o emprego de toda a equipe que já a acompanhava:

- Esse projeto está sendo todo preparado com muito carinho. Escolhi cada faixa com muito amor. E o que me deixa mais feliz é que todos que escutam amam o repertório.