Após raspar o cabelo no BBB23, MC Guimê é comparado com criminoso e equipe do cantor vai tomar medidas judiciais

14/03/2023 | 09:10



Ao que parece, MC Guimê deu o que falar com o novo visual. Isso porque, na última segunda-feira, dia 13, logo depois de aparecer com o cabelo raspado no BBB23, o cantor recebeu uma chuva de comentários maldosos na web. Alguns internautas chegaram até chamá-lo de criminoso, e a equipe do marido de Lexa não deixou barato.

O marginal já está a caráter de presidiário, escreveu um seguidor.

Na mesma hora, a equipe de Guimê afirmou que vai tomar medidas judiciais contra àqueles que dispararem ódio contra ele.

Favelado no topo incomoda mesmo, Guimê veio de baixo e sempre lutou pra vencer na vida e dar o melhor pra sua família. Não iremos admitir comentários nojentos como esse trazendo um estereótipo de cunho extremamente preconceituoso, as devidas medidas serão tomadas, escreveu no Twitter.

Alguns fãs também defenderem o cantor:

A que pontos chegamos. Isso é processo, viu. Calúnia, difamação, e muito mais coisas. Internet tem leis esse pessoal tem passado de todos os limites, afirmou uma.

Guimê é cheio de tatuagens, piercings, etc, mas isso não o define, pois tem mais educação e humildade que muito engomadinho. Ele é um cara incrível, completou outra.

Lexa, a esposa do artista, também não ficou de fora. A cantora deu risada ao ver a galera comparando Guimê com o personagem Aang, de Avatar.

Casada com um monge [...] Eu gosto do cabelo baixinho na máquina, mas ele está raspando, ficando parecendo um monge de Oz. Mesmo assim eu te amo.