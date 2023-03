Charge do dia

Seri



14/03/2023



Com média mensal prevista de 1.624 mm (milímetros), os municípios do Grande ABC registraram, em fevereiro, 2850,2 mm acumulados de chuva, segundo dados do Agritempo (Sistema de Monitoramento Agrometeorológico), plataforma ligada a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). O número é o maior desde 2013, quando o volume chegou a 2906,9 mm na região. Em comparação ao último ano, quando houve queda de 831,3 mm nas sete cidades, houve aumento de 242%.