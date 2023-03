Movimento negro quer expandir debate sobre perfilamento racial

Beatriz Mirelle



14/03/2023 | 07:54



Representantes do movimento negro alegam que julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) sobre perfilamento racial ascende e difunde a discussão sobre casos de racismo em corporações policiais. Entre os objetivos da ação, está ampliar o debate a nível nacional para que outros casos similares sejam avaliados. Em andamento, a análise no Supremo refere-se a habeas corpus solicitado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que pede anulação de provas policiais feitas em abordagem motivada pela raça do indivíduo.

O caso é de um homem negro preso por tráfico de drogas por portar 1,53 grama de cocaina. Ele foi preso em flagrante e condenado em primeira instância a 7 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão – que foi mantida pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). O defensor público Pedro Pedretti Lima declarou que a prova do processo é ilícita porque a cor de pele é a justificativa da abordagem. “O que despertou a fundada suspeita do policial militar foi originariamente a cor da pele, uma vez que avistou, ao longe, um indivíduo de cor negra em pé, no meio-fio da via pública, parado junto a um veículo”, pontuou em habeas corpus impetrado perante o STF.



Até o momento, quatro dos cinco ministros que votaram são contra a anulação das provas. Ao todo, são 11 ministros. O relator do caso, Edson Fachin, foi o único a votar a favor. “Não há crime e nem pode haver castigo pela cor de pele”, declarou. André Mendonça, Alexandre de Morais, Dias Toffoli e Nunes Marques foram contra.



“Para nós do movimento negro, esse julgamento é muito importante porque reivindica ao Judiciário que abordagens que não estão baseadas no que é tolerável pela lei sejam reconhecidas como ilegais. Os alvos majoritários são a juventude negra das periferias, o que gera impacto no encarceramento em massa dessa população”, pontua Agatha Miranda, coordenadora de incidência política e litígio estratégico do Instituto de Referência Negra Peregum e integrante do grupo de trabalho jurídico da Coalizão Negra por Direitos.



A advogada analisa que a efervescência dessa pauta é essencial. “Por mais que seja um habeas corpus e a decisão sob ele não tenha um efeito vinculante, ele gera um precedente com impacto nacional já que está sendo julgado pela corte suprema da constituição federal. Esse debate fala sobre direitos fundamentais como de locomoção livre e igualdade.”



“A pessoa tratada no caso admitiu ser usuária de drogas. Em nenhum momento, essa declaração e a baixa quantidade de entorpecentes foram consideradas como elementos definidores da sua situação jurídica”, comenta o advogado Gabriel Sampaio, coordenador de Litígio Estratégico e do Programa de Enfrentamento à Violência Institucional da Conectas Direitos Humanos. “O Estado aplicou uma pena superior ao crime de homicídio (mínimo de seis anos), quando na realidade se trata de uma pessoa que não oferecia a necessidade de tamanha intervenção penal”, complementou Sampaio.



Em uma das sessões, a vice-Procuradoria Geral da República, Lindôra Araújo, declarou que: “se entender que é racismo, vai ter que soltar todos presos de tráfico”.

A SSP informa que os protocolos operacionais da Polícia Militar não levam em consideração raça, gênero, classe social ou religião. “A corporação participa de atividades que compõem o grupo de trabalho ‘Movimento Anti Racista - segurança do futuro’, sob coordenação da Universidade Zumbi dos Palmares. Pela Polícia Civil, desde 2017, a disciplina Direitos Humanos e Diversidade está presente nos cursos de formação de policiais civis”. Em nota enviada ao Diário, ressalta também que São Paulo é o “Estado mais seguro para se viver no Brasil, inclusive para mulheres e a população negra”.