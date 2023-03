No paredão, Ricardo Alface solta o verbo no Jogo da Discórdia do BBB23

14/03/2023 | 01:11



Clima tenso na casa! Após dias seguidos de muitas confusões, polêmicas e climão, envolvendo principalmente Alface e Cezar Black, os brothers não tiveram direito a um dia de descanso. Logo após a formação do paredão quádruplo veio aí o Jogo da Discórdia.

Primeiro Tadeu Schmidt pediu que a casa se dividisse em dois grupos, um de seis e outro de sete pessoas, mas logo os participantes ficaram confusos se deveriam se unir com seus aliados ou montar a equipe de forma aleatória.

Em seguida, o apresentador pediu que o grupo azul definisse um general para o grupo amarelo e vice versa. Cezar Black e Fred foram os dois escolhidos. Assim foi anunciada a dinâmica Tiro, Porrada e Bomba, que aconteceu nesta segunda-feira, dia 13.

Cada líder deveria pegar um dos pergaminhos na mesa, ler o adjetivo em voz alta e solicitar que o time definisse quais dos adversários caberia nas características, que variavam entre influenciável, incoerente, manipulador, entre outras. Depois, um acusador deveria despejar um balde de meleca na pessoa sentada no alvo.

Treta interminável

Sem muitas surpresas, o encontro semanal seguiu reverberando as provocações entre Alface, Fred, Domitila e Larissa, que consequentemente foram os mais rotulados pelos grupos.

Fred atacou primeiro Domitila, trazendo à tona momentos da prova de resistência que os dois enfrentaram juntos, o temido Quarto Branco, repetindo seu incômodo com a ideia da modelo de entrar dentro da sua mente.

Na hora de se defender, a sister novamente trouxe para o debate uma proposta que a deixou consternada, um tipo de suborno que Fred teria feito para que ela deixasse a prova. Na ocasião, ele teria dito que poderia tentar convencer seu grupo a não indicá-la para o paredão.

Mais tarde, na mesma rodada, a participante devolveu a acusação.

Alface e Larissa

A briga, que inicialmente começou com Fred, se estendeu também para o affair do ex-jogador. Alface está em um verdadeiro pé de guerra com a personal trainer, a quem chamou de arrogante.

- Olha as suas atitudes, você se acha intocável aqui, você é mimada, disparou ele.

A personal não gostou nada e logo rebateu:

- Você tá perdido no jogo, você não é leal com as pessoas que estão com você desde o começo.

Fred tratou de continuar a confusão pela amada, rotulando Alface também de traidor:

- Uma das coisas que você mais faz aqui nessa casa é tirar o pior das pessoas, você é traidor, saiu de perto das pessoas que sempre te defenderam e agora tá do lado dessa galera aqui que te chamava de louco e nunca teve do seu lado

E a briga continuou mesmo após encerrar o tempo estipulado pelo programa.

Segunda rodada

A palavra covarde saiu em um dos pergaminhos e a galera não poupou Bruna Griphao, que estava intocada até ser acusada por Alface, novamente no centro de uma confusão.

- Sempre que você cria um problema, a culpada nunca é você. Você se acha injustiçada e todo mundo tem que cobrir você. Você grita e xinga com as pessoas, depois se esconde atrás de outras, isso pra mim é covardia, alegou Alface.

Mesmo após o tempo e até mesmo a dinâmica terem acabado, os dois seguiram discutindo.

- Você não tem argumento nenhum pra falar de mim, como você sempre faz, finge que está tudo resolvido e depois volta a falar e não vou esquecer que você me chamou de traíra, isso é coisa de pessoa baixa. Você é muito esperto e fica mandando todo mundo tomar no c*, falou a atriz.

E sobrou até para o Cara de Sapato!

Alface trouxe à tona uma pequena confusão sobre o uso do aparelho de barbear pelo lutador de Jiu-jitsu. Além disso, disparou que ele fica muito tempo na academia e passa o resto das horas dormindo.

- Você é a dona Lourdes aqui da casa, finalizou Ricardo.

Eita!