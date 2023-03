Reple em alta para 2024 em São Bernardo

Da Redação



Quem acompanha de perto a política de São Bernardo tem notado que o prefeito Orlando Morando (PSDB) tem dado mais espaço ao secretário de Saúde, Geraldo Reple, inclusive com vídeos em suas redes sociais. Nas últimas semanas, o titular da Pasta tem sido figura carimbada ao lado do tucano. O que chama a atenção é que, a um ano e meio da corrida eleitoral, Orlando parece começar a pensar em mais uma possibilidade como candidato de seu grupo à sucessão municipal. Reple, pelo visto, não descarta a ideia. A questão será como acomodar os aliados na chapa. A conferir.

Enel na mira do MP

O vereador de Mauá Leonardo Alves (PSDB) decidiu agir por conta da má prestação de serviço no município da concessionária de energia elétrica Enel. Na semana passada, o parlamentar protocolou ofício no Ministério Público para que a empresa possa ser investigada. Segundo ele, várias reclamações foram feitas, mas ignoradas. “Não restou outra alternativa a não ser procurar o MP”, disse.