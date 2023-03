Palavra do Leitor - 14 de março de 2023

Da Redação



14/03/2023 | 06:01



São Caetano – 1

‘Prefeitura de São Caetano quer entrar em ação contra ex-servidor (acusado de desviar R$ 2,4 millhões da Fundação Anne Sullivan)’ (Setecidades, ontem). É o mínimo, Prefeitura de São Caetano, devolverem com juros o que foi roubado das crianças e demais funcionários. além do que, nós, munícipes, pagamos de imposto.



Fernanda Furió - do Instagram



São Caetano – 2

A Prefeitura de São Caetano quer fechar a escola, despejou parte das crianças que estudam lá. Minha filha é uma delas. Está sem escola, sem terapia.



Maria Arraz - do Instagram



Violeiros

Juliana Bontorim nos presenteou com a reportagem “Violeiros de Diadema recebem premiação estadual” (Cultura&Lazer, dia 12). Não poderíamos deixar de parabenizar e agradecer a esses violeiros da nossa coirmã Diadema pela premiação recebida. Homenagem essa que recebeu o nome de Prêmio Inezita Barroso, que contribuiu demais com a história da música caipira e que hoje canta suas canções para os anjos. Esses violeiros precisam e merecem o reconhecimento de todos nós, “setecidadenses”, pois eles trazem nas cordas de suas violas e violões muito mais que simples interpretações, solos, ponteios e dedilhados. Eles fazem com que nossa música caipira, regional e/ou sertaneja se perpetue, também quebrando paradigmas, perseguições fúteis, desinformação e preconceitos, e fazendo com que a admiração, inspiração, o respeito e o amor pela música caipira não se percam jamais. A música caipira, assim como nossos violeiros, não é simples moda, mas sim legado da cultura nacional. E para os críticos e contrários, só uma sugestão: “usem do sentimento da empatia, para tentar compreender aquilo que move esses nossos artistas violeiros”. Parabéns, Juliana Bontorim, pela sensibilidade aguçada, acuidade de sentidos e esmerado profissionalismo flagrado, neste teu presente dado a todos nós. E a todos os violeiros, intérpretes, músicos, letristas, cancioneiros, compositores, instrumentistas, ficam mensagem e reflexão: não desistam jamais de seus sonhos e principalmente sonhos que levarão vocês à realização dos mesmos.



Cecél Garcia - Santo André



Bazófia

Define-se bazófia como o dito, ação ou atitude que expressam presunção de quem adota qualidades, poderes e feitos, fictícios ou exagerados. Alardeando aos quatro cantos após sua posse, que não admitiria coisa errada em sua equipe e quem o fizesse estaria fora. Lula perdoou os malfeitos do ministro Juscelino Filho. Após afirmar em um programa televisivo que quem tem medo de CPI é porque tem o “rabo preso”, Lula agora oferece verbas e cargos a parlamentares para mudarem seu voto quanto à abertura da CPI de 8 de Janeiro. Dizendo-se protetor da floresta Amazônica, Lula depara-se com um alerta do Inpe informando que o desmatamento na Amazônia tem pior fevereiro da série histórica, iniciada em 2015. Pois é, bastaram apenas dois meses de mandato para que apenas algumas das muitas bravatas do descondenado caíssem por terra.



Vanderlei A. Retondo - Santo André



Sabesp

‘Tarcísio diz que prevê a privatização da Sabesp para 2024’ (www.dgabc.com.br). Os EUA têm mais de 35 mil estatais, vai lá tentar comprar uma para você ver. Vender a água, maior riqueza de um país, que vergonha. Nenhum país rico do mundo privatiza suas riquezas naturais, porém colocaram na cabeça do assalariado liberal que isso é bom. Daí eles vêm aqui e compram tudo a preço de banana!



João Henrique de Pauli - Santo André



Paulistão

Está dando a lógica no Campeonato Paulista. No confronto entre times grandes e pequenos, os grandes estão se classificando: Palmeiras, RB Bragantino e Ituano (Esportes, ontem).



Soraia C. Pêra - São Bernardo