Estreitando relações





14/03/2023



O primeiro dia da agenda do presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Marcelo Oliveira (PT), com autoridades do governo federal, em Brasília, serviu para demonstrar o quanto as sete cidades podem se beneficiar de um relacionamento mais estreito com a União. Acompanhado dos prefeitos de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), o petista obteve garantias da direção da Caixa de que o banco vai analisar contratos que podem beneficiar os municípios com valores bilionários. A entidade regional estima que há R$ 2 bilhões travados no banco, dinheiro suficiente para a execução de vários projetos nas áreas de habitação, energia limpa e mobilidade urbana.



Junto com o secretário executivo do Consórcio, Mário Reali, Marcelo Oliveira se encontrou com a presidente da Caixa, Maria Rita Serrano, e falou alongadamente do dinheiro retido na instituição financeira – informação revelada em primeira mão pelo Diário em sua edição de domingo. Se o Grande ABC voltar a ter essa conversa franca com representantes do governo federal, certamente a vida dos prefeitos vai ser bastante facilitada. Prover o acesso dos municípios a interlocutores que possam, de alguma forma, auxiliar no andamento de processos que atendam os interesses mais imediatos das sete cidades é a principal função do organismo multilateral ora presidido pelo prefeito de Mauá.



Marcelo Oliveira estreia com o pé direito na condução do Consórcio Intermunicipal. Se o presidente da instituição conseguir restabelecer o diálogo entre a região e o núcleo do poder federal, as sete cidades passarão a ter suporte importante para a obtenção de recursos necessários para realizar projetos almejados há bastante tempo. Como a implantação de condomínios habitacionais para retirar as milhares de famílias que moram em áreas de risco. E, também, a construção da Linha 20-Rosa do Metrô. Enfim, são muitos os planos que podem ser executados nos próximos anos caso haja parceria com a União, cujo orçamento é o maior indutor de obras no Brasil. O Grande ABC não pode ficar de fora.