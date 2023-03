Beatriz Haddad Maia perde para Emma Raducanu e é eliminada em Indian Wells

13/03/2023 | 21:07



A brasileira Beatriz Haddad Maia foi eliminada na terceira rodada do WTA 1000 de Indian Wells, nesta segunda-feira, ao perder para a britânica Emma Raducanu, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 2/6 e 6/4 em 2h19 de partida.

O primeiro set teve total domínio de Raducanu, que chegou a ficar entre as dez primeiras do ranking, mas atualmente é a número 77. Bia, 13º do mundo, cometeu dupla falta duas vezes no mesmo game. Com isso, a britânica fechou com facilidade a primeira parcial em 6/1.

O segundo set teve o mesmo enredo, mas com papéis invertidos. Foi a vez de Raducanu cometer muitos erros, enquanto a brasileira esteve impecável para fechar em 6/2.

O terceiro set contou com as duas jogadoras mais equilibradas. Com isso, a disputa foi intensa, com destaque para uma jogada na qual Bia defendeu cinco smashs de Raducanu antes de perder o ponto. A britânica teve uma quebra, Bia lutou muito, conseguiu superar dois match-points em seu saque, mas não evitou a derrota.

OUTROS RESULTADOS

A francesa Caroline Garcia venceu a canadense Leylah Fernandez (6/4, 6/7 (5/7) e 6/1), a casaque Elena Rybakina superou a espanhola Paula Badosa (6/3 e 7/5), enquanto a checa Karolina Muchova bateu a italiana Martina Trevisan (ITA) (6/4, 3/6 e 6/4).

No masculino, o veterano suíço Stan Wawrinka venceu o dinamarquês Holger Rune (6/2, 6/7(5/7) e 7/5), o canadense Felix Auger-Aliassime eliminou o argentino Francisco Cerundolo (7/5 e 6/4) e o norte-americano Tommy Paul passou pelo polonês Hubert Hurkacz (4/6, 6/2 e 6/4).