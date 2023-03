Ivete Sangalo aposta na carreira de blogueira e compartilha rotina

13/03/2023 | 19:10



Quem pode, pode! Ivete Sangalo é uma mulher de muitos talentos - e já pode adicionar mais uma conquista em sua lista. Isso porque, além de compor músicas e cantar muito no Carnaval, a artista também sabe ser uma ótima blogueira.

Veveta provou, através de seu Instagram, que pode fazer parte do grupo das influenciadoras digitais que vivem mostrando a rotina nas redes sociais. A cantora compartilhou um vídeo, onde mostrava sua rotina da manhã.

Mas, como Ivete é única, ela não se conteve na hora da narração do vídeo. Além de mostrar que é gente como a gente em vários de seus costumes e hábitos, ela contou tudo que faz pela manhã com muito carisma e brincadeiras.

- Vem passar o dia com mamãe. Primeiro o Dito entra no quarto da onça-pintada e tenta acordá-la sem ser atacado. Depois, vamos para um skincare babadeiro.[...] Na sequência, um cafezinho com leite muito rápido e vamos para a malhação.

Já na legenda, ela escreveu:

Vem passar um dia com ela. E tome-lhe conteúdo.