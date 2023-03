Atlético de Madrid sofre pressão, mas derrota Girona e fica em 3º no Espanhol

13/03/2023 | 19:06



Com uma dificuldade acima do esperado, o Atlético de Madrid derrotou, nesta segunda-feira, o Girona, fora de casa, por 1 a 0, em duelo que fechou a 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Pelo desempenho dos anfitriões, principalmente na etapa final, o resultado pode ser considerado injusto. O único gol foi marcado por Morata, aos 45 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Atlético chega aos 48 pontos, na terceira colocação, e se fortalece na briga por uma das quatro vagas espanholas para a disputa da próxima Liga dos Campeões. Já o Girona, caçula na primeira divisão, permanece com 30 pontos, em 12º lugar.

O primeiro tempo teve dois momentos distintos. Os 20 minutos iniciais foram de domínio do Girona, que marcou pressão a saída de bola do Atlético de Madrid e concentrou as jogadas no esforçado e perigoso Castellanos.

Aos poucos, o time da casa diminuiu o ritmo e a melhor qualidade técnica dos visitantes passou a ser destaque. A equipe de Diego Simeone levou perigo nos contra-ataques e no bom entrosamento da dupla de ataque formada por Griezmann e Memphis Depay.

Aos 20 minutos, Depay tocou para Griezmann, mas o francês bateu fraco para fácil defesa de Gazzaniga. Mais três minutos e foi a vez do holandês mandar a bola por cima do travessão, após lindo passe do companheiro de ataque. Memphis voltou a perder grande chance, aos 36, ao errar o alvo após finalizar dentro da pequena área.

Com o apoio da torcida, o Girona veio mais agressivo para o segundo tempo, deixando espaços em seu campo para os contra-ataques do Atlético. Aos 24 minutos, David Lopez, quase do meio de campo, tentou surpreender Oblak, mas o goleiro do Atlético fez bela defesa.

Sem tanto espaço como no primeiro tempo, o Atlético foi chegar com perigo à meta de Gazzaniga, aos 32 minutos, quando Griezmann surgiu na grande área e bateu forte na rede, mas pelo lado de fora.

Mas o final de jogo foi do Girona, que só não abriu o placar com Rodrigo Riquelme por que Oblak, mais uma vez, fez defesa importante, aos 38 minutos.

Como justiça não existe no futebol, o Atlético fez seu gol aos 45 minutos, com Morata. O lance foi inicialmente impugnado pela arbitragem, mas acabou validado pelo VAR.