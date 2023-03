Inscrições para 'Corrida Maluca' terminam nesta quarta (15)

Pedro Lopes



13/03/2023 | 18:39



As inscrições para a ''''Corrida Maluca'''', primeira prova inclusiva realizada pela ONG ''''Adote um Cidadão'''', terminam nesta quarta-feira (15). A disputa vai acontecer no domingo (19), em São Bernardo, em modalidades como corridas e caminhadas de 5km ou 10km.

De acordo com a organização, o valor da corrida é de R$ 69 e os interessados podem se inscrever direto pelo site. Os kits poderão ser retirados nos dias 17 (das 14h às 21h) e 18 (das 11h às 19h) de março na loja Decathlon (avenida Pereira Barreto, 1.500)

A expectativa é de que ao menos 1.500 pessoas participem desta edição. "Nosso objetivo é fazer dessa maior corrida inclusiva da região do Grande ABC", diz Antônio Carlos Veiga, um dos responsáveis pelo evento.

LARGADA E PRESENÇA ILUSTRE

No domingo, a concentração está marcada para às 7h e a largada será às 7h30 para os participantes portadores de deficiência. Às 7h40 será a vez dos demais. O ponto de partida inicial acontece no Carrefour Vergueiro, em uma travessa da rua Sérgio Vieira de Mello com a avenida Lauro Gomes, no Centro.

Campeã paralímpica e dona de uma medalha de bronze na classe PTVI, para atletas com deficiência visual no último Mundial de paratriatlo, Letícia Freitas é presença confirmada e disse estar ansiosa para correr. "Ser embaixadora de um evento esportivo inclusivo na cidade onde iniciei minha vida vencedora me traz uma alegria imensa. Estou à espera de todos os meus amigos com deficiência e cidadãos da cidade", comentou.