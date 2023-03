Shakira é flagrada aos prantos em Nova York

13/03/2023 | 18:10



Nos últimos dias, Shakira apresentou pela primeira vez seu novo hit, Music Sessions Vol. 53. Entretanto, na noite anterior ao lançamento, a cantora foi flagrada em um momento de fragilidade.

Enquanto passeava por Nova York com seus filhos, Sasha, de oito anos de idade, e Milan, de dez anos de idade, Shakira foi fotografada a caminho de um restaurante. Após a janta, o trio foi à uma loja de doces. Dentro da loja, a cantora foi vista chorando ao conversar com uma fã, de acordo com a imprensa internacional.

No programa do Jimmy Fallon, Shakira comentou sobre o apoio que vem recebendo de seus fãs após toda a polêmica em relação ao seu término com Piqué.

- Quando a música foi lançada, percebi que não tenho fãs, tenho uma irmandade de mulheres que passou pelas mesmas coisas, que pensam como eu e sentem como eu. É uma música para representar e dar voz às mulheres.

Falando no novo hit de Shakira, a cantora possui uma fã mega especial. Enquanto andava pela plateia no The Colosseum at Caesars Palace, Adele perguntou para uma fã qual era sua cantora favorita. A fã respondeu que ela gostava de Shakira.

- Oh, eu vi a apresentação dela no Jimmy Fallon...Uau, o ex-marido dela está em problemas!, respondeu a vencedora do Grammy.