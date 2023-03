De luto pela perda da avó, Brenda Paixão detona Matheus Sampaio

13/03/2023 | 18:10



Brenda Paixão abriu o coração ao revelar que sua avó morreu. Junto com a notícia triste, os fãs da influenciadora viram que Matheus Sampaio, ex-namorado de Brenda, foi à Porto Alegre para consolá-la. Porém, aparentemente, o clima entre eles só piorou. Isso porque, na noite do último domingo, dia 12, a ex-Power Couple detonou o ex-amado através dos Stories.

Nos vídeos ela revelou que Matheus não a consolou com um pensamento altruísta e sem cobrar nada em troca:

- Olha que engraçado. Eu fiz uns stories, ontem, meio que agradecendo e meio que defendendo o Matheus, né? Porque ele veio até Porto Alegre de surpresa, me apoiar nesse momento tão difícil. Eu não sabia de nada, para mim foi uma atitude muito altruísta. Sabe aquela atitude que a pessoa faz sem receber nada em troca? Então, era isso que eu achava.[...] Ele é descontrolado, ele não sabe se controlar, ele não sabe conversar no off, tudo ele quer gesticular, gritar, quer meter minhas amigas no meio. Ele não sabe ser uma pessoa centrada.

Em seguida, Brenda revelou que o ex queria ir embora com ela nesta segunda-feira, dia 13. Entretanto, a influenciadora deixou bem claro que queria passar mais alguns dias junto da mãe, o que não agradou Matheus. Vale lembrar que ela já abriu uma medida protetiva contra o ex, mas, segundo ela, retirou o pedido por pena.

Luto

Depois de falar sobre sua relação com o ex-namorado, a ex-Power Couple aproveitou para abrir o jogo sobre o seu luto. Ainda nos Stories, Brenda mandou uma indireta para os seguidores que criticam suas fotos mais recentes.

Respeitem o luto da minha vó! Ela que morreu, não fui eu! Me deixem em paz! Vão pagar as contas de vocês, vão cuidar do relacionamento de vocês, da família de vocês! Fica aqui que me ama, quem me acompanha porque gosta de mim. O resto que suma.

Por fim, Brenda revelou que vai ficar fora das redes sociais para se tratar:

Gente, me afastarei daqui. Só postarei publicidades que já estão marcadas por enquanto. Eu vou me tratar e quando eu tiver superado tudo que está acontecendo na minha vida, eu volto. Só, por favor, tenham mais empatia. Vocês não têm a menor noção de tudo que está acontecendo na minha vida.

Eita...