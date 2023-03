Cartórios de SP terão certidões de óbito, nascimento e casamento em braille

Da Redação



13/03/2023 | 16:41



O Governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, sancionou na última semana a Lei 17.649, de 2023, que determina que os cartórios com sede no Estado de São Paulo passem a disponibilizar certidões de óbito, nascimento e casamento em escrita braille. A nova lei entra em vigor 30 dias após a publicação no Diário Oficial, que ocorreu no dia 8 de março.

Com a medida, os cartórios também deverão afixar cartazes de divulgação em seus estabelecimentos, em local de fácil visualização e com linguagem também em escrita braille por meio de placa, cartaz ou similar, informando que os documentos poderão ser disponibilizados em braille quando solicitado. Em todo o Estado, são mais de 1,3 milhão de pessoas com deficiência visual.