Pitty, Di Ferrero e mais famosos lamentam a morte de Canisso, baixista da banda Raimundos

13/03/2023 | 16:10



Quando algum artista morre, todos os seus colegas de profissão tiram um tempo, dentro da agenda corrida, para falar sobre a perda. E com o baixista da banda Raimundos não poderia ser diferente. Canisso morreu nesta segunda-feira, dia 13, após sofrem um acidente depois de desmaiar. Infelizmente, apesar de ter sido levado para o hospital, ele não resistiu.

Com o choque da grande perda, alguns cantores de rock, e até mesmo membros da política, decidiram compartilhar seus sentimentos a respeito da morte de Canisso, confira:

Pitty: Muito, muito triste com a perda de Canisso. Um cara massa, e durante esses anos todos era sempre ótimo encontrá-lo na estrada. Descanse no poder, cara.

Di Ferrero: Estou sem acreditar ainda, Canisso sempre foi um cara incrível comigo. Gente fina, falava a real e muito acolhedor. Meus Sentimentos a família e aos fãs.

Fernando Badaui (CPM 22): Não consigo acreditar como isso aconteceu, um ídolo da adolescência que se tornou companheiro de estrada e um grande irmão! Estou chocado e muito triste! Que você encontre o caminho da luz Canisso! Meus sinceros sentimentos à família, amigos!

Lucas Silveira (Fresno): Não acreditando na partida abrupta do Canisso, um dos caras mais legais que o rock botou na nossa frente. Força nessa hora para família e os de perto. Triste demais isso.

Família

Além dos famosos, os filhos do integrante da banda Raimundos também fizeram homenagens. A filha de Canisso fez uma linda postagem para o pai.

Te amo para sempre pai, vai com Deus. Voe alto. Obrigada por ter me guiado nessa vida, vou levar seus ensinamentos pro resto da minha vida, sou quem eu sou por sua causa, não podia pedir por um pai melhor. Te amo mais que a vida. Descanse no poder.

Já o filho fez um desabafo em uma sequência de publicações nos Stories:

Sempre foi e sempre será meu herói. Eu não tenho palavras para descrever o que estou sentindo, a sensação de que eu nunca terminei de restaurar o carro dele, mas mesmo assim ele se orgulhava muito de mim. A sensação de que eu vou chegar em casa e não vou ver mais ele. Ele sempre gostou de fazer as zoeiras dele. [Ele] está em um lugar muito melhor agora tocando seu lendário baixo.

Que tristeza!