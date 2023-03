Canta Comigo 5 tem data de estreia confirmada pela Record TV

13/03/2023 | 16:10



O reality musical Canta Comigo agora tem data de retorno! A partir do dia 9 de abril, às 18h, na Record TV, Rodrigo Faro vai comandar mais uma edição do programa. Lembrando que as duas primeiras foram ao ar em 2018 e 2019, apresentadas por Gugu Liberato.

O reality é a versão nacional de All Togheter Now. Na competição, um grupo de 100 jurados fica posicionado em um grande painel avaliando e comentando as apresentações de talentos de todo o Brasil. O jurado que gostar da performance pode se levantar e cantar junto do competidor. Quanto maior o número de jurados em pé, mais pontos são acumulados. O grande vencedor leva 300 mil reais para casa.

Exibido desde 2018, o programa já teve cinco edições na versão adulta, e três edições na versão teen. Em 2018, foi ao ar um especial de fim de ano do reality. No Canta Comigo Especial, funcionários da emissora, desde estagiários até atores e apresentadores, batalharam pelo prêmio de 65 mil reais. Tiago Mendes, programador da Record TV Rio, conquistou o primeiro lugar.