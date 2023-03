Gabriel Medina passa por Seth Moniz e vai às oitavas de Peniche; Tatiana avança

13/03/2023 | 15:48



O tricampeão mundial de surfe Gabriel Medina garantiu a sua permanência na etapa de Peniche, em Portugal, ao superar o havaiano Seth Moniz com 12,76 (6,43 e 6,33) a 9,50 (5,67 e 3,83), nesta segunda-feira. Com o resultado, o brasileiro se garantiu nas oitavas de final e terá pela frente, na próxima fase, o americano Griffin Colapinto.

Na disputa, Gabriel encaixou um floater aos sete minutos de bateria e apostou algumas rasgadas nas ondas para melhorar a sua performance e conseguiu a nota 6,33, jogando a pressão para o seu rival. Com o mar pequeno, Seth teve dificuldades para tirar a diferença, tirou um 5,67 e não passou à frente no placar.

Mais tranquilo e apostando na ousadia, Medina conseguiu emplacar um aéreo, avaliado em 5,50 e depois aplicou uma manobra de direita fechando a conta em 6,43 e garantindo a sua passagem à próxima etapa.

Além de Medina, mais cinco brasileiros estão entre os 16 competidores que seguem em busca do título da etapa em Portugal. Caio Ibelli, João Chianca, Samuel Pupo, Ítalo Ferreira e Yago Dora seguem na competição.

Já pelo feminino, a brasileira Tatiana Weston-Webb também brilhou. Ela superou a rival portuguesa Teresa Bonvalot em seu terceiro desafio do ano e avançou para as quartas de final em Portugal.

Na disputa com Teresa, a brasileira começou em desvantagem, mas começou a mudar o panorama com uma manobra que rendeu uma nota 5,67. Na sequência, uma outra boa manobra acabou garantindo um 5,40 e a passagem para a fase seguinte.

Única brasileira na elite do circuito mundial de surfe, a gaúcha radicada no Havaí luta pelo bicampeonato da competição. Sua próxima adversária é a líder do ranking, a australiana Molly Picklum.