Luísa Sonza pode pagar 228 mil reais de indenização à produtora

13/03/2023 | 15:10



Perdeu tudo? Aparentemente, Luísa Sonza perdeu uma briga na Justiça contra uma produtora musical. Segundo o jornal Metrópoles, a cantora foi condenada e precisará pagar um valor alto de indenização à Chantilly Produções após quebrar o contrato antes da hora.

Tudo isso aconteceu quando Luisa assinou o documento que tinha duração de três anos. Porém, a artista decidiu rescindir o contrato após alegar que a produtora não estava marcando suas apresentações durante a pandemia de Covid-19.

Apesar de acusar a empresa de não cumprir com o trabalho combinado, a dona do hit Cachorrinhas quis encerrar a parceria com a Chantilly sem o aviso prévio de 90 dias e acabou sendo processada. A multa inicial seria de cerca de 720 mil reais, mas as autoridades diminuíram o valor pela metade.

Fake News?

Mesmo acusando a produtora de não se esforçar para marcar as apresentações, ela foi desmentida. Os advogados da Chantilly Produções deixaram bem claro que não foi isso que aconteceu e, agora, Luísa terá que pagar cerca de 228 mil reais de indenização.