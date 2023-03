Lexa responde provocação de Astride Fontenelle sobre Mc Guimé: Bom senso, né?

13/03/2023 | 15:10



E os bafafás sobre os participantes do BBB23 seguem aqui do lado de fora da casa. Dessa vez foi a cantora Lexa, esposa de MC Guimê, que se doeu por comentários na internet. Tudo depois de a jornalista Astrid Fontenelle mencionou dívidas do funkeiro:

De coração! Só falou verdades. E o Guimê sabe. Não é ele que está cheio de dívidas aqui fora?, afirmou a jornalista, que estava se referindo a quatro ações judiciais que penhoraram os bens que o brother tem conquistado na casa.

Lexa, que disse em suas redes sociais que nem tem dormido direito para acompanhar o maridon na casa mais vigiada do Brasil, rebateu prontamente o comentário ácido.

Bom senso, né Astrid? Dívidas todos temos, as dele já estão sendo resolvidas pelos advogados e acho que não cabe aqui, respondeu a musa, injuriada com a declaração.

Enquanto isso, Guimê está fazendo um jogo sólido na casa, sempre escapando do paredão e demonstrando foco nas provas.