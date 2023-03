Biden aprova projeto de exploração de petróleo no Alasca de US$ 7 bilhões

13/03/2023 | 14:28



O governo do presidente norte-americano, Joe Biden, aprovou o Willow, gigante projeto de exploração de petróleo no Extremo Norte do Alasca, sob objeções de ambientalistas e de muitos democratas. O sinal verde significa que a ConocoPhillips pode começar a construção do seu projeto de cerca de US$ 7 bilhões na Reserva Nacional de Petróleo do Alasca.

A companhia projeta que o empreendimento vai produzir 180 mil barris de petróleo por dia no seu pico - o equivalente a aproximadamente 40% da atual produção de petróleo bruto desse Estado norte-americano. Fonte: Dow Jones Newswires.