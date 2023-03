Colar usado por diretor de Elvis no Oscar 2023 custa quase um milhão e meio de reais

13/03/2023 | 14:11



Ele chegou chegando! Baz Luhrmann fez uma chegada espetacular no Oscar 2023 ao surgir com um colar de David Webb avaliado em mais de um milhão e 300 mil reais. O diretor de Elvis atraiu muitos olhares e seu look se tornou um dos mais comentados da noite por conta da belíssima joia.

A peça contava com uma impressionante placa de jade esculpida cercada por diamantes e esmalte preto. Para ter certeza que o colar estaria sendo exibido em destaque, o artista o colocou por cima de uma camisa branca. Para completar o visual, vestiu um blazer de camurça preta e calças combinando.

O australiano compareceu à cerimônia acompanhado de sua esposa, Catherine Martin, e sua filha, Lillian. A família posou para diversos cliques juntos no Dolby Theatre e encantaram com a elegância de seus visuais para a cerimônia.

Apesar de não ter levado uma estatueta para casa, Baz teve sucesso em emplacar uma presença marcante por conta da joia. Elvis foi indicado a oito categorias na premiação, sendo elas Melhor Filme, Melhor Fotografia, Melhor Figurino, Melhor Edição, Melhor Maquiagem e Penteado, Melhor Direção de Arte, Melhor Som e Melhor Ator - para Austin Butler. No entanto, não venceu nenhuma delas.

No entanto, ele não foi o único a desfilar com uma pedra caríssima no Oscar 2023. Sofia Carson foi escoltada na cerimônia por estar usando um colar de mais de cem quilates. A joia de ouro, que não teve o valor divulgado, contava com sete peças de esmeraldas octogonais e diamantes incrustados.