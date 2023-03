Elizabeth Banks chama atenção com voz rouca e tropeço no Oscar 2023

13/03/2023 | 14:11



Elizabeth Banks caiu na boca do povo após apresentar a categoria de Melhores Efeitos Visuais no Oscar 2023. Além da voz rouca, que chamou a atenção dos internautas, a atriz ainda quase levou um tombo ao entrar no palco. Não era o dia dela, né?

O prêmio foi apresentado por Banks e por um urso, que fazia referência ao filme O Urso do Pó Branco - longa dirigido por ela em 2023. Nas redes sociais, vários internautas fizeram comentários sobre a participação dela na premiação.

Elizabeth Banks, rouca, tropeçando e com o Urso do Pó Branco. Perfeito, escreveu um fã.

A Elizabeth Banks precisa de um pastilha para a garganta, apontou outro.

Amei a Elizabeth Banks apresentando um Oscar rouca e com a garganta estourada. Me senti representado e representatividade é tudo, brincou um internauta.

Caraca, Elizabeth Banks rouca como se estivesse festejando até a hora de ir pro palco, comentou outro.