Antonio Calloni celebra casamento de único filho: Que orgulho do homem que você se tornou

13/03/2023 | 14:10



Antonio Calloni viveu um momento para lá de emocionante. Isso porque o ator celebrou o casamento de seu único filho. No último domingo, dia 12, ele usou as redes sociais para publicar um clique de Pedro Calloni, de 29 anos de idade, trocando as alianças com Kelly Sayer e aproveitou para declarar o orgulho que sente pelo filhão.

No clique, Pedro e Kelly aparecem se beijando no altar logo após pronunciarem o tão esperado SIM. A cerimônia aconteceu ao ar livre no Rio de Janeiro.

Que festa maravilhosa! Afeto, alegria, vida. Pedro, meu filho, que orgulho do homem que você se tornou. Você merece todo o amor que recebe. Minha nova e amada filha é show!, escreveu o ator.

E ainda brincou:

Kelly e Pedro, vocês aumentaram a vida (isso custa caro, viu?). Bora trabalhar!