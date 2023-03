Os maiores litigantes da Justiça brasileira

Heitor Mazzoco



13/03/2023 | 12:50



Uma plataforma criada pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) mostra a lista de pessoas jurídicas que mais aparecem nos polos passivo e ativo da Justiça (estadual, federal ou trabalho). A atualização é feita periodicamente e, na última atualização, apenas na Justiça paulista, o Estado de São Paulo aparece como réu em 313.283 processos.Na segunda posição está o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) com 137.303 ações em tramitação. O terceiro colocado é o Banco do Brasil com 98.217 processos. Estes números são referentes aos processos em primeira instância em todo território paulista. Ao analisar o número de ações estaduais de primeiro grau nas 27 unidades federativas, o INSS está no topo da lista com 706.882 processos em andamento. Na sequência, Banco do Brasil com 360.917 ações e Banco Bradesco com 345.466 processos.

Justiça do Trabalho

Os dados da plataforma do CNJ mostram os Correios na liderança quando o assunto é polo passivo da Justiça trabalhista. São 37.330 ações em primeira instância (em todo País). O Banco Bradesco aparece na sequência com 29.810 processos em andamento. Na terceira colocação, a Petrobras tem 29.258 ações.

Justiça Federal

De acordo com os dados da plataforma, que foram acessados na última semana, o INSS aparece como maior acionado na Justiça federal (706.882 ações), Caixa Econômica Federal (201.026) e Ministério da Economia (183.124). As ações estão distribuídas nos TRFs (Tribunais Regionais Federais).

é possível visualizar os rankings de modo pormenorizado até o nível de órgão julgador (varas e juizados) e separados por ramos de atividade (administração pública, comércio, indústria etc.), assim como processos pendentes ou processos novos (distribuídos nos 12 últimos meses), O painel exibe, ainda, gráfico que aponta aumento ou diminuição das demandas em comparação com o ano anterior, além de permitir a pesquisa visual da distribuição geográfica dos processos por meio de mapas.

importante destacar que, na aba 'maiores segmentos de atividades', no filtro 'litigantes', alguns nomes de empresas/entidades aparecem mais de uma vez, ao passo que na aba 'maiores litigantes', no filtro 'segmento de atividade' algumas empresas/entidades aparecem como segmento de atividade não informado. Isso ocorre em razão da ausência de registro do CNPJ na base de dados. Sem a informação referente ao CNPJ não é possível identificar o ramo de atividade do litigante nem unificar o nome da empresa/entidade no âmbito do painel.

Lei de Acesso à Informação

Relatório do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) mostra que cidadãos pediram informações relacionadas à Corte 2.580 vezes no ano passado. Dos que identificaram a profissão estão advogados (497 pedidos) e servidores públicos (403). Entre os assuntos mais buscados estão certidões, cargos vagos de servidores, andamento processual e senha de acesso aos processos – que deve ser liberado para qualquer pessoa quando a ação está sem segredo de Justiça, ou seja, pública.

Perícia

O celular da irmã de Francisco Nicólas Lopes Filho foi encaminhado para perícia a fim de verificar a existência de novos vídeos ou fotografias relacionados ao processo em que Mário D’Amore Junior responde por ter atirado e matado Lopes Filho no começo deste ano.

Briga de presidentes

Está conclusa para decisão do ministro Nunes Marques um pedido de abertura de ação penal contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a deputada federal Gleisi Hoffmann, que preside o PT. A solicitação partiu do ex-presidente Jair Bolsonaro, que entrou com a queixa por ser, segundo ele, ofendindo pelos petistas durante o período eleitoral. Bolsonaro entrou com o pedido no fim de novembro do ano passado.

Heitor Mazzoco é editor de setecidades do Diário do Grande ABC