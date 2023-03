Desentendimento e punição gravíssima marcam a madrugada do 'BBB 23'

13/03/2023 | 12:29



A formação do nono Paredão do Big Brother Brasil 23 ocorreu neste domingo, 12. Desta vez, Domitila, Cezar, Larissa e Ricardo disputam pela permanência no reality show. Após a formação da berlinda, o clima de tensão pairou na casa, resultando em desentendimento entre alguns participantes.

A dinâmica de votação e o resultado da formação de Paredão renderam assunto e mexeram com os brothers e sisters, resultando em choro e acerto de contas durante a madrugada

Confira tudo o que rolou:

Cezar chama MC Guimê para conversar

Indicado pelo Líder MC Guimê, Cezar chamou o cantor para conversar. Na ocasião, o enfermeiro pontuou que mesmo após a dinâmica, não votaria no adversário. "Eu não votaria mais em você hoje, porque realmente nada que eu te falei foi para tentar me defender, mas eu tentei falar para você somente para ficar em paz comigo mesmo pela percepção que eu tenho de você hoje. Você é um cara que está correndo atrás do jogo, que está dando sangue e vida no jogo, igual eu dou", declarou o enfermeiro.

Desentendimento entre os emparedados

Após disputar e vencer a Prova do Anjo em dupla com Cezar, Larissa ficou chateada em receber o voto do brother, que colaborou para sua estreia na berlinda. "Eu cheguei no quarto e falei pra vocês. Essa semana eu não vou votar no Black porque a gente combinou de não se votar essa semana devido a gente ter feito coisa juntos. Não entendi", reclamou. Diante da situação, o enfermeiro tentou conversar com a professora de Educação Física, que recusou, pedindo para ele respeitar o momento dela.

Aos aliados, Cezar rebateu o argumento da sister. "Ela tá soltando lá pra galera que eu tinha combinado com ela de não votar nela, e eu votei. Como se fosse em qualquer situação, só que era na situação de ela me imunizar, e eu tirar meu voto dela", disse.

Medo do Paredão

Pela primeira vez no Paredão, Larissa expôs seu medo de deixar a competição e não conteve o choro. Fred, então, a consolou, demonstrando confiança em sua volta. "Muita gente está vendo tudo que está acontecendo dentro da casa. Olha com quem você está indo", disse ele.

Apesar da observação do influenciador digital, a professora de Educação Física não foi convencida. Segundo ela, não é possível saber o que o público pensa. "Mas você sabe, o seu coração sabe também. Você sabe tudo o que você fez de bom pelas pessoas, o quanto que você escuta, o quanto você é paciente, o quanto que você não foi suja com ninguém, o quanto você cumpriu sua palavra. Tudo o que não tem em nenhum dos três", completou Fred.

Choro de raiva

Ricardo também chorou. No entanto, ao ser amparado por Sarah Aline, o biomédico disse que as lágrimas eram de raiva pelo discurso de Larissa ao puxá-lo para o Paredão no Contragolpe. "Eu não sou muito de chorar, não. É de raiva! Falar que não sabe o motivo que eu saí do quarto do nada, tá de brincadeira. ... 'Do nada, ele se votou contra todo mundo'. Dá licença", reclamou.

Punição gravíssima

Antes de dormir, Cezar chamou MC Guimê para conversar novamente sobre sua indicação ao Paredão. Dessa vez, ele foi até o Quarto do Líder chamar o cantor, que deixou Cara de Sapato dormindo no cômodo para atendê-lo.

Após o fim da conversa, o cantor voltou para a cama e foi surpreendido com uma punição gravíssima, que o fez perder 500 estalecas. O motivo foi a quebra da regra que proíbe sair do Quarto do Líder deixando convidados. "Que chato, cara. Sei que não foi a intenção dele, mas olha o que ele causou, mano", reclamou o cantor para o lutador de MMA. A situação, então, acordou e preocupou os demais participantes, que foram até MC Guimê para entender o motivo da punição gravíssima.