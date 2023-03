Após Rafa Kalimann ser flagrada beijando novo affair, José Loreto deixa de seguir influenciadora

13/03/2023 | 12:10



A fila andou! Após terminar o relacionamento com José Loreto, Rafa Kalimann se tornou um dos assuntos do momento ao ser flagrada aos beijos com um novo affair no Rio de Janeiro. Apesar de estar usando um par de óculos escuros, o jornal Extra conseguiu identificar a identidade do rapaz.

A influenciadora estava na companhia de Antonio Bernardo Palhares, com quem estaria vivendo um romance desde fevereiro, segundo informações do veículo. O empresário é primo de Arthur Ferraz, marido de Mariana Weickert. Discreto, ele mantem o perfil do Instagram privado.

Rafa teria decidido de última hora que acompanharia Antonio em um viagem para a França. Apesar de não terem sido vistos em registros juntos, Kalimann posou ao lado de Mariana, que também compartilhou um registro ao lado de Palhares, indicando que eles estavam nos mesmos locais.

Após os cliques da apresentadora beijando o novo affair vazarem na internet, internautas notaram que José Loreto deixou de seguir a ex-namorada no Instagram. Em contrapartida, Rafa ainda segue o ator na rede social.

No Carnaval, José Loreto negou os rumores de que teria se envolvido com Jade Picon ao informar ao jornal Metrópoles que eles são apenas amigos. Os boatos eram de que os dois teriam trocado beijos em um camarote da Marquês de Sapucaí.