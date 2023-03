Após ex-parceira acusar Thiago Rodrigues de não pagar pensão alimentícia, ator se defende: Um dia de atraso

13/03/2023 | 12:10



Fogo no parquinho! Logo depois de ser acusado pela ex-parceira de não pagar pensão alimentícia para o filho, Thiago Rodrigues decidiu se defender nas redes sociais. No último domingo, dia 12, o ator publicou um textão afirmando que Cris Dias não contou a verdade pois, de fato, atrasou no pagamento, mas foi apenas por um dia.

Um dia, com menos de 24 horas de atraso no pagamento da pensão alimentícia do meu filho, e é isso que se pratica contra mim! Um dia? Há um mês mais ou menos fiz um vídeo tocando nesse assunto e fui muito claro, não devo nenhuma pensão, nem um menos sequer. Se estivesse devendo há semanas, meses, mas não é o caso. Um dia de atraso e é isso que se faz com uma pessoa? Eu não posso achar isso normal, começou.

E continuou:

Pois o que a mãe do meu filho conseguiu com isso? Milhares de pessoas vieram no meu Instagram me xingar, ironizar, agredir! Insuflou milhares de pessoas a pensarem que eu sou um pai que não paga pensão. E eu pago, mesmo em alguns momentos tendo dificuldades, eu sempre paguei. E mesmo assim, com qualquer dia de atraso, no caso um dia, eu sou atacado covardemente por esta pessoa. Mas, agora, a situação chegou num limite, e graças a amigos, pessoas que me amam e que me chamaram a atenção, eu não vou mais aceitar isso sem me defender. Sempre pensei: Ah isso vai passar, um dia ela parar de agir assim comigo e chega o tempo da paz. Mas não. A coisa só piora.

Thiago ainda disse que tentou ter uma conversa pacífica com Cris, mas não conseguiu, por isso vai processar a mãe de seu filho por difamar a sua imagem na internet.

Eu tenho tentado tudo, há muito venho tentando ter outro tipo de relação com a mãe do meu filho, sem sucesso algum. Tento dialogar em paz, ser amigo, ter uma relação saudável, mas nunca é possível. Sempre mais do mesmo, ameaças e agressões, incompreensão generalizada e só. Mas eu agora decidi procurar me defender, não vou mais permitir esse circo criado em cima de absurdos. Não posso permitir que a mãe do meu filho tente a TODO MOMENTO destruir minha imagem, tente me jogar inclusive contra meu filho! Eu nem apaguei as milhares de mensagens agressivas, e não irei apagar, o resultado dessa irresponsabilidade dela ficará aí para análise judicial, o estrago em minha vida que ela está causando. Tenho vergonha de sair de casa, das pessoas me olharem na rua e falarem: Olha lá o pai que não paga pensão! E eu pago! Com relação às pessoas que vem no meu Instagram fazer esses comentários levianos, debochados e agressivos, eu lamento profundamente. Lamento esse ímpeto covarde de linchamentos.

E a treta não por aí. Cris voltou a usar o Twitter para rebater o texto de Thiago, afirmando que o ator abandonou afetivamente o filho.

A cara de pau não está no gibi. Todo santo mês essa ladainha/atrasos/desculpas/tentativas de redução informal/vitimização/mentiras. A data de pagamento é o quinta dia útil e cadê? Isso porque estou falando apenas de dinheiro. Fora o abandono afetivo. A ausência, há anos! Quer falar sobre isso também?

Eita!