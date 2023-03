Conheça os participantes e como funcionará a nova temporada de Dança dos Famosos

13/03/2023 | 12:10



Vem novidade por aí! A lista de famosos que competirão na nova temporada do Dança dos Famosos já foi divulgada, assim como as novidades no funcionamento da atração. O quadro do Domingão com Huck chegará com uma dinâmica inédita, que promete trazer um toque especial.

Com um total de 16 participantes, a competição dividirá os famosos em quatro grupos. A ideia é que os competidores comecem dançando juntos em coreografias em grupo. Os jurados técnicos Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha serão os responsáveis por avaliar as performances com a ajuda do júri artístico, que conta com diferentes artistas em cada domingo.

A fase das coreografias em grupo será inspirada em dancinhas da internet, com os quatro grupos se apresentando juntos para receberem notas pelo conjunto. No último domingo, dia 12, Luciano Huck contou:

- Sabe a dancinha que a gente faz na internet? Nós trouxemos essa modinha da web para o Domingão, na próxima edição do Dança dos Famosos.

Esta edição está recheada de grandes nomes queridinhos do público, com a presença de cantores, atores, ex-BBB, apresentadores e até atletas! Bora saber quem vai estar dançando? Confira a lista completa com a divisão dos grupos abaixo:

Grupo A

Heloísa Perissé

Bruno Cabrerizo

Gabi Melim

Rafael Infante

Grupo B

Daiane dos Santos

Bruno Garcia

Thiago Oliveira

Rafa Kalimann

Grupo C

Belo

Juliana Alves

Douglas Silva

Carla Diaz

Grupo D

Priscila Fantin

Nattan

Guido

Linn da Quebrada