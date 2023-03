Taxas de juros têm queda firme na esteira dos retornos dos Treasuries

13/03/2023 | 10:09



Após subirem na última sessão, os juros futuros têm queda firme em toda a curva nesta segunda-feira, na esteira dos retornos dos Treasuries e apesar de o dólar estar em alta em meio a receios de uma crise sistêmica bancária após a falência do Silicon Valley Bank (SVB). Os Treasuries, por sua poderá ser menos agressivo com os juros diante desse cenário.

O CME Group apontava há pouco 80,5% de chance de uma alta de juros de 25 pontos-base na reunião do Fed daqui a nove dias.

Além disso, o Boletim Focus segue mostrando estabilidade do IPCA de 2024 e 2025, embora tenha havido alta na mediana para 2023 e 2026. No foco local, está a expectativa com o anúncio do arcabouço fiscal nesta semana.

Às 9h15, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro para janeiro de 2025, o mais negociado, caía a 12,12%, de 12,36%, e o para janeiro de 2027 cedia para 12,50%, de 12,64% no ajuste anterior.

O vencimento para janeiro de 2029 caía para 12,94%, de 13,04% no ajuste de sexta-feira. Na ponta curta, o DI para janeiro de 2024 recuava para 13,03%, de 13,15%.