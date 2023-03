Encontro de milhões! Harrison Ford e Ke Huy Quan se abraçam no Oscar depois de 40 anos

13/03/2023 | 10:11



Que momento! O mundo todo derreteu quando Harrison Ford e Ke Huy Quan se encontraram no palco da 95ª edição do Oscar, que aconteceu na noite do último domingo, dia 12, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Os colegas de profissão ficaram quase 40 anos sem se reencontrar após o encerramento das filmagens de Indiana Jones: O Templo da Perdição, em 1984, sendo que o ator de origem vietnamita interpretava Short Round e era apenas uma criança de 12 anos quando contracenou com o ícone da cultura pop.

A cena aconteceu durante entrega do prêmio de Melhor Filme para Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. No palco, Ke não conseguiu se conter e deu um pulo nos braços de Ford, emocionando a plateia, a audiência e até Jamie Lee Curtis, que vinha logo atrás e vibrou com a alegria dos dois.

Essa não foi a primeira vez que os astros se viram depois de muito tempo, já que o grande responsável por dar vida a Waymond Wang vinha compartilhando várias fotos durante festas e campanha para angariar votos. Mas a emoção maior veio mesmo após o asiático levar a estatueta de Melhor Ator Coadjuvante e marcar seu retorno triunfal para os holofotes de Hollywood.