No Oscar 2023, Michael B. Jordan chama a atenção ao usar broches de um milhão de reais

13/03/2023 | 10:10



Michael B Jordan entregou não só simpatia, mas também glamour no tapete vermelho do Oscar 2023. No último domingo, dia 12, o ator de Creed chegou na maior premiação do cinema com assessórios para lá de chamativos e deu o que falar.

Pela primeira em mais de 60 anos, os organizadores do evento decidiram dar um up na decoração e o tradicional tapete do Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos, não foi vermelho, mas sim bege. Isso porque, segundo Raul Ávila, diretor criativo do Met Gala, a cor dava um ar de evento noturno mesmo que a cerimônia começasse à tarde.

Com isso, Michael B. Jordan decidiu não economizar na elegância. Todo trabalhado na grife Louis Vuitton, o artista surgiu com o tradicional black tie - terno preto, gravata borboleta e camisa branca, e completou o modelito com assessórios luxuosos.

No paletó, dois broches foram pendurados na lapela: um com a pedra esmeralda e outro rosa. Ambos são da famosa joalheria Tiffany & Co.

Pensa que acabou? Nananinanão! Cada broche custa um milhão um de reais e são totalmente exclusivos, sendo emprestados apenas para celebridades, ou seja, não está estão à venda para o público geral.