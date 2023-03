Punição grave e muito chororô... Veja o que rolou na madrugada do BBB23

13/03/2023 | 10:10



A madrugada do BBB23 foi marcada por muitas conversas e chororô. A casa ficou agitada após a formação de mais um paredão, que dessa vez está entre Larissa, Domitila, Ricardo Alface e Cezar Black.

Logo no final da noite do último domingo, dia 12, Ricardo foi chorar no colo de Sarah. O brother ficou muito abalado de estar na berlinda e se debruçou em lágrimas no Quarto Fundo do Mar.

- Eu não sou muito de chorar, mas é de raiva! [Larissa] falar que não sabe o motivo que eu saí do quarto do nada, tá de brincadeira.

E não foi só ele, no outro quarto, Larissa também estava muito abalada e até rejeitou uma conversa com Cezar Black.

- Larissa, a gente pode conversar?

- Eu não quero conversar agora, respondeu ela.

Então ele insistiu e ela disparou:

- Hoje não, amanhã, por favor.

- Eu queria só falar para você entender, ele continuou.

- Eu não quero hoje, por favor, respeita meu momento. Por que se não você vai falar e eu vou ter que falar alguma coisa, rebateu ela.

Caso você esteja por fora, Larissa ficou chateada com o brother por ter entendido que os dois não votariam entre si por terem vencido a Prova do Anjo juntos - apesar de não serem aliados no jogo. Mais tarde, em conversa com Bruna e Guimê, ele explicou sua visão da história:

- [O acordo] Era se for uma pessoa entre nós dois pra ser imunizado, ela me imunizaria e eu não votaria nela. Mas ela disse que não, isso era antes de nós dois não sermos anjos. Isso foi uma possibilidade que surgiu antes da gente começar nem a prova! Não existia a possibilidade de já que os dois estão de anjo, a partir de agora eu não voto em você e você não vota em mim, porque não faria sentido mais. Quero conversar com ela porque eu quero que ela lembre do que a gente conversou, pra ela não ficar me demonizando por uma coisa que eu não fiz.

Punição gravíssima

Antes da madrugada acabar, MC Guimê ainda levou 500 estalecadas. O brother saiu do Quarto do Líder para conversar com Cezar Black e deixou Cara de Sapato sozinho no local, comportamento que é extremamente proibido.

- Proibido sair do Quarto do Líder com convidados dentro, disse o Big Boss.

Eita!