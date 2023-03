Selton Mello e Matheus Nachtergaele celebram sequência de O Auto da Compadecida: Uma emoção gigante que nunca imaginamos reviver

13/03/2023 | 09:10



Por essa ninguém esperava... João Grilo e Chicó estão de volta! No último domingo, dia 12, Selton Mello e Matheus Nachtergaele fizeram a alegria dos fãs de O Auto da Compadecida. Isso porque, após 25 anos do lançamento do primeiro filme, os atores anunciaram a trama vai ganhar uma sequência.

Nas redes sociais, Mello e Nachtergaele publicaram um vídeo contando a novidade:

- Fazer o Chicó novamente, ao lado de João Grilo, é uma emoção gigante, que nunca imaginei reviver! Nosso time é de craques, faremos o Auto 2 à altura da grandeza do nosso filme do peito e celebrando a memória de Ariano Suassuna. O Brasil esperava e merecia este presente, disparou Selton Mello.

E Matheus completou:

- Aprendi muito a amar o Brasil e seus palhaços no sertão de Suassuna... no sertão brincante de nós! É muito emocionante reencontrar Chicó e João Grilo agora, 25 anos depois: que as Bodas de Prata do Auto da Compadecida sejam uma celebração e uma renovação pros corações. Bora bora, Caxangá!

Baseada no livro de Ariano Suassuna, a trama vai voltar com a direção de Gael Arraes e Flávia Lacerda.

- João Grilo e Chicó são uns presepeiros que teimam em sobreviver em um país que nega a existência de pessoas como eles. Nada mais atual. É uma honra danada fazer parte dessa aventura que mais parece um milagre da Compadecida!, afirmou Lacerda.

Nos comentários, alguns artistas celebraram. Sabrina Sato, por exemplo, disparou:

Me belisca porque estou sonhando. Que felicidade.

Rodrigo Faro escreveu:

Dois dos maiores atores que temos nesse país.